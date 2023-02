Torneio de Judô seleciona atletas paraenses para o Campeonato Brasileiro Regional I em Macapá-AP

A Federação de Judô do Pará – Fpaju- está com inscrições abertas ao Primeiro Circuito Paraense de Judô Torneio Agostinho Maciel – Troféu Antônio Gomes. O prazo segue até o dia 1º de março pela plataforma Zempô. O torneio é aberto a todas categorias de judô e podem também participar atletas não federados.

A competição vai acontecer em duas etapas, ambas no ginásio do NEL/Seduc- na Travessa Dom Romualdo de Seixas, 1215 – Umarizal, dias 3 e 4 de março, com entrada franca.

A pesagem, no dia 3, conforme o regulamento da competição, apenas os técnicos credenciados poderão acompanhar os atletas, exceto nas classes sub-13 e sub-15 que podem ter a presença dos pais ou dos responsáveis.

O torneio tem sua importância no calendário paraense pois serve de seletiva para o Campeonato Brasileiro Regional I marcado para o mês de abril na cidade de Macapá-AP.

