Torneio de Pesca Pitiú tem recorde de público no rio Capim, em Paragominas

Com uma soma de R$ 35 mil em premiação, o 26º Torneio de Pesca Esportiva Pitiú, realizado desde sexta-feira, 04, até este domingo, 05, tem recorde de público em Paragominas, a 300 quilômetros de Belém, no nordeste do Pará. A fazenda Vale Encantado, situada na margem esquerda do majestoso Rio Capim, na divisa dos municípios de Ipixuna do Pará e Paragominas, foi o cenário do “26º Pitiú”, Torneio de Pesca Esportiva, versão 2023.

“O Rio Capim é famoso por sua extensão e pela quantidade de espécies regionais de peixes existentes em todo o seu leito e isso atrai adeptos desta modalidade esportiva”, afirmou Mário Lombardi, dono da propriedade.

O torneio deste ano contou com 288 pescadores competidores inscritos e um total de 150 visitantes e patrocinadores oriundos de diversos municípios do Pará e de outros estados do Brasil que foram participar da competição.

De acordo com Juvestonio Braga, o torneio de pesca no Rio Capim acontece todos os anos, sempre no início do mês de agosto e tem como objetivo a proteção das espécies de peixes regionais, e também de estimular e chamar a atenção da população ribeirinha para a conscientização e preservação dos recursos naturais. O torneio de pesca “Pitiú” também objetiva contribuir para o fomento do turismo e da pesca esportiva no Pará.

“Os participantes que buscam o nosso evento, além de contarem com uma área de mil hectares banhada pelas águas Rio Capim, ainda podem desfrutar de estrutura e área necessária para abrigar todos os visitantes”, afirmou Juvestonio.

Atanásio Oleari, de 58 anos, campeão da 1° edição do torneio, nunca deixou de participar da competição e se recorda muito bem do Surubim pesando oito quilos que capturou na primeira edição do evento.

“Eu acho que falta mais incentivos das autoridades públicas para expandir a pesca esportiva no Pará, que tem tudo para se tornar uma modalidade com excelente potencial, capaz de contribuir com o turismo regional”, concluiu Atanásio Oleari.

PREMIAÇÕES

Os competidores da categoria Peixe de Escamas, integrantes da equipe competidora Japa, composta pelos pescadores Takó, Masaji e Hajime Nagasaka. faturaram a premiação de primeiro lugar, capiturando um peixe da especie cachorra, medindo um metro. Na categoria Peixe de Couro, a equipe Japa também ficou em primeiro lugar, pescando uma Pirarara de 73 centímetros. Já na categoria Tucunaré, a premiação ficou com a equipe Velho da Lancha, fomada pelos pescadores Gilberto Takakura, William Hidevoshi e Chiguero Yoshida, capiturando um tucunaré de 62 centímetros. Todos que se destacaram na competição receberam uma premiação em dinheiro e troféu de participação.

