Torneios Início do Cassazum deram a largada do certame de três categorias

O Departamento de Esporte do Cassazum promoveu, no final de semana passado, três Torneios Início envolvendo os Campeonatos de Futebol de três categorias: Master, Super Master e Novos, todos disputados na própria arena do clube militar que contou com o incentivo dos familiares dos atletas durante a disputa dos jogos.

Os campeões foram as equipes dos Bombeiros, que conquistaram o Torneio Início na categoria do Master; a equipe do Gelobol, que ficou com título do Super Master, enquanto o Lar Barca garantiu o título da categoria dos Novos.

A programação de abertura contou com a Banda de Música da Aeronáutica no desfile das equipes, tornando- se um fato inédito a nível de abertura dos campeonatos no Cassazum.

Coube à presidente do clube militar, Suboficial da Aeronáutica Heloísa Helena, comandar a solenidade com assessoramento do vice-presidente, Messias Oliveira e do diretor de esportes, Rafael Belchior. Os times campeões do Torneio Início foram agraciados com troféus.

A Coordenação dos Campeonatos divulgará em breve a primeira rodada das três categorias programadas para o final de semana.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar