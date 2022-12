Torre Amazon Tech disponibilizará serviços de ciência, tecnologia e educação em 2023

Desde o início desta semana, quem passa pela Rua Arcipreste Manoel Teodoro, próximo à Praça da República, em Belém, já pode observar um novo visual surgindo no antigo prédio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica. A parede externa da construção recebe um trabalho em grafitagem com figuras e logotipos que remetem às pautas trabalhadas pela Sectet. A nova pintura do prédio e tudo que será desenvolvido nele serão apresentados no evento previsto para o próximo dia 7 de janeiro. O lugar vem sendo preparado para se tornar um espaço de prestação de serviços ao público a partir de fevereiro de 2023.

“Com o aumento das várias atividades assumidas pela Sectet, como o programa Forma Pará, ações e salas nas Usinas da Paz, Carretas da Paz, além da política de apoio às startups entre tantas outras, criou-se a necessidade de a Secretaria ter um ambiente de prestação de serviço em ciência e tecnologia. É o que estamos chamando de torre de ciência e tecnologia, a ‘Torre Amazon Tech’. A ideia é que o espaço aglutinador de vários serviços que ficarão à disposição da sociedade”, explica a titular da Sectet, Edilza Fontes.

Tecnologias

chamando ‘Café com Ciência e Tecnologia’ em que convidaremos grandes pesquisadores, gravaremos podcasts e divulgaremos os muitos projetos de pesquisa que a Sectet financia”, destaca a secretária Edilza Fontes. A previsão de inauguração da Torre Amazon Tech é 31 de janeiro de 2023.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação