Torre de energia cai em Pacajá, mata sete e fere 13 trabalhadores

Uma tragédia na tarde desta sexta-feira, 16, resultou na morte de sete trabalhadores durante a queda de uma torre de energia elétrica. A obra é realizada na comunidade Bom Jardim, no sudoeste paraense, entre os municípios de Anapu e Pacajá.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Pacajá, seis pessoas morreram no local do acidente e uma no Hospital Municipal. Ao menos outras cinco pessoas ainda estão recebendo atendimento médico na unidade. Ainda não há notícias sobre o estado de saúde das vítimas feridas, que seriam 13. A unidade de saúde teve bastante movimentação durante a tarde.

O Núcleo Avançado do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves de Tucuruí foi acionado para a remoção dos corpos, no entanto, nenhuma vítima foi identificada, até então. As autoridades em Pacajá também informam que a torre estava sendo construída por uma empresa particular chamada SK, que faz parte de um projeto para levar energia elétrica da usina hidrelétrica de Belo Monte para o estado do Amapá.

A reportagem ainda tentava contato com a empresa, mas não havia obtido resposta até a última atualização da reportagem. Já a assessoria da Norte Energia, responsável por Belo Monte, disse por telefone que a empresa não é terceirizada da concessionária.

Em uma rede social, o governador Helder Barbalho (MDB) lamentou o acidente e disse que o governo “está dando toda assistência ao município de Pacajá, que fica próximo ao local do acidente”, acionando o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar.

As vítimas, segundo o governador, estão sendo encaminhados para o Hospital Regional da Transamazônica, em Altamira. Já a assessoria da Norte Energia, responsável por Belo Monte, disse por telefone que a empresa não é terceirizada da concessionária.

Testemunhas afirmam que a torre ainda não estava finalizada e nem energizada no momento do acidente. Segundo os relatos, ao menos 26 pessoas estavam na torre no momento da queda. (Do Ver-o-Fato, com informações do G1).

