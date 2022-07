Torres investigará vídeo que simula morte de Bolsonaro

Neste sábado (17), o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, comunicou que investigará o vídeo que traz uma encenação de um atentado ao presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo ele, as cenas são “chocantes”, e sua pasta analisará as medidas cabíveis em relação ao caso.

– Circulam nas redes fotos e vídeos de um suposto atentado contra a vida do presidente Bolsonaro. Produção artística??? Estamos estudando o caso para avaliar medidas cabíveis e apurar eventuais responsabilidades. As imagens são chocantes e merecem ser apuradas com cuidado – assinalou o ministro.

O vídeo viralizou nas redes sociais neste fim de semana, e despertou diversas críticas de figuras políticas alinhadas ao presidente.

– Um vídeo foi feito encenando a morte do presidente Jair Bolsonaro num “acidente” de moto. Peço reforço de orações. Essa é uma guerra do bem contra o mal. E VAMOS VENCER – declarou a deputada Carla Zambelli.

A a ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves (Republicanos), também se pronunciou, cobrando uma apuração do Ministério Público (MP).

– Encenação ou estímulo para um atentado contra a vida do chefe de Estado brasileiro? O MP precisa investigar isso a fundo! Cenas como estas são repugnantes e não podem ser toleradas! – destacou.

