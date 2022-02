TP-Link lança roteador Archer C64 de alto desempenho no Brasil

O roteador Archer C64 é a mais nova aposta da TP-Link para o mercado nacional. O dispositivo, que estreia no Brasil neste mês de fevereiro, tem Wi-Fi dual band, compatibilidade com as tecnologias MU-MIMO e Beamforming e traz quatro antenas, permitindo ampliar a cobertura no local de instalação.

Segundo a fabricante, as conexões utilizando a banda de 2,4 GHz podem chegar a até 400 MB/s de velocidade, sendo ideais para tarefas mais simples como navegação e envio de e-mails. Já na opção de 5 GHz, a velocidade vai a 867 MB/s, atendendo aos usuários de serviços de streaming, gamers e profissionais que enviam grandes arquivos de mídia.

Desenvolvido para melhorar o sinal da internet, o novo roteador da TP-Link possui a capacidade de concentrar o Wi-Fi nas “zonas de sombra”, combinando a maior quantidade de antenas com a técnica Beamforming. Dessa forma, os locais anteriormente difíceis de alcançar passam a ser cobertos pela conexão.

O Archer C64 é compatível com o protocolo de segurança WPA3.Fonte: TP-Link/Divulgação

Já a funcionalidade MU-MIMO garante maior velocidade e mais estabilidade para o sinal, mesmo se houver muitos aparelhos conectados ao mesmo tempo na rede. O recurso ajuda ainda a reduzir congestionamentos e a latência, fornecendo uma navegação sem interrupções para todos os usuários.

E o preço?

Para conexões com fio, que trazem maior estabilidade em jogos online e transferências, o modelo conta com quatro portas LAN e uma WAN. Todas elas são Gigabit Ethernet, oferecendo velocidades até 10 vezes maiores do que a Ethernet padrão.

Modo Access Point, que transforma redes com fio em wireless, suporte ao padrão IPv6, controle dos pais, smart connect e serviço de nuvem são outros destaques do aparelho. Já a configuração é feita no app Tether, desenvolvido pela fabricante.

O roteador TP-Link Archer C64 tem preço sugerido de R$ 379. Ele está à venda em toda a rede varejista nacional, incluindo lojas online e físicas.

Fontes

TP-Link