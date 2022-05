Trabalho devolve R$ 95 mil depois de receber Pix por engano

O auxiliar de serviços gerais Jayro Pimentel, que mora no município de Gurupi, no sul do Tocantins, recebeu, na segunda-feira (23), um Pix de R$ 95 mil de um empresário responsável por uma loja de venda de carros. Até aí, tudo certo — não fosse o fato de que Jayro não vendeu carro algum e, portanto, aquele dinheiro não era para ele. O que Jayro fez? Devolveu o valor depositado por engano.

Em entrevista ao portal R7.com, o dono da Clebinho Veículos, Cleber Cardoso, de Palmas (TO), explicou que o dinheiro era, na verdade, para um homem que havia vendido um carro para a sua empresa. O erro de digitação de um número de telefone, que era a chave do Pix, ocasionou o equívoco na transferência.

“Eu cheguei a enviar o comprovante para o cara e pensei que estava tudo certo. Depois ele apareceu aqui preocupado, dizendo que o valor não havia caído na conta. Bateu o desespero, e fui falar com o gerente do meu banco”, relatou Cleber.

Ao chegar ao banco, o gerente de Cleber conseguiu o nome da pessoa que havia recebido o valor, mas não tinha o contato. O empresário conta, ainda, que precisou da ajuda de um amigo para conseguir se comunicar com Jayro e pedir a ele que estornasse os R$ 95 mil.

Ao ligar para o auxiliar de serviços e explicar a situação, o homem imediatamente disse que devolveria o valor, mas que precisaria ligar para o banco, já que não usava mais a conta que tinha aquela chave de Pix.

Depois de conseguir resolver a situação com o banco, Jayro Pimentel transferiu de volta o dinheiro para o empresário. Ainda segundo Cleber, tudo ocorreu no mesmo dia, e o auxiliar não negou ajuda. Pelo gesto de honestidade de Jayro, Cleber pediu a que ele que ficasse com parte do valor e ainda marcou de se encontrarem. “Fiquei muito feliz com isso, ele marcou de vir aqui, vamos almoçar juntos”, disse.

O empresário, que temia não receber o valor de volta, diz que histórias de pessoas honestas como a de Jayro precisam ser compartilhadas. “No mundo em que a gente vive hoje, nós nos depararmos com uma pessoa tão honesta desse jeito é maravilhoso”, finalizou.

Fonte: Debate com informações do https://www.r7.com/