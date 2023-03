Trabalhador executado com 12 balaços por dupla de motoqueiros no Guamá

Ele se chamava Fábio Júnior de Oliveira. Não era cantor, mas sim, um trabalhador que seguia pedalando uma bicicleta para o almoço levando pupunha em uma sacola. Dois homens em uma motocicleta Bros o abordaram e o fuzilaram com 12 disparos de arma de fogo. O homem ainda ficou agonizando, mas quando a equipe do SAMU chegou, nada mais restava a fazer.

O crime se registrou nesta sexta-feira, 17, na Passagem Caparu, às margens do canal. Os assassinos mataram Fábio Júnior e fugiram em direção à Rua Ezeriel Mônico de Matos, segundo disseram testemunhas a policiais militares que atenderam a ocorrência.

Um familiar da vítima contou que Fábio Júnior era trabalhador e havia largado serviço no intervalo do almoço levando uma sacola com pupunha. Ele não sabe por que mataram seu cunhado que, segundo a Polícia, não tinha nenhum antecedente criminal.

Entretanto, pelas características do fato, a perícia atestou preliminarmente que se tratou de uma execução sumária, com tiros à queima-roupa nas costas e peito.

