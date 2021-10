Trabalhador morre após ser atingido por árvore no município de Trairão

Na tarde da última terça-feira, 12, um trabalhador rural morreu após ser atingido por uma árvore em Caracol, distrito do município de Trairão (PA). De acordo com informações, a vítima é Avelino Schueroff, 55 anos, e realizava o plantio de sementes com um trator, porém, no momento em que o veículo fazia o plantio, uma árvore caiu sobre o corpo do homem.

Após o fato, uma guarnição seguiu para o local, constatou a veracidade do fato e comunicou o delegado local que autorizou a retirada do corpo da vítima para procedimentos cabíveis.

Fonte: Plantão 24 Horas News.