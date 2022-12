Trabalhador tem até esta quinta para sacar R$ 1 mil do FGTS

Termina nesta quinta-feira (15) o prazo para que trabalhadores com saldo no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) realizem o saque extraordinário. O valor do saque é de até R$ 1 mil por trabalhador, e caso não haja movimentação na conta, o recurso voltará em definitivo para o Fundo, com a devida correção monetária.

A solicitação é feita por meio do aplicativo do FGTS e o crédito é efetuado na conta do Caixa Tem.

São contemplados os trabalhadores que não receberam os valores automaticamente pelo aplicativo Caixa Tem ou tiveram os valores creditados no aplicativo, mas não movimentaram o dinheiro no prazo de 90 dias, conforme previsto na legislação.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o saque extraordinário do FGTS foi creditado para cerca de 45,9 milhões de trabalhadores, totalizando R$ 31,7 bilhões. Deste total, cerca de 12 milhões de trabalhadores não efetivaram o saque, o que significa que o valor disponível a ser retirado é de cerca de R$ 8 bilhões.

O calendário do saque extraordinário começou no dia 20 de abril.

Quem tiver dúvidas pode acessar o App FGTS, no menu Saque Extraordinário, ou ligar para o 4004-0104, para capitais e regiões metropolitanas, e o 0800 104 0104 para demais regiões.

Fonte: Pleno News/Foto: Agência Brasil