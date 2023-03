Trabalhadores da Pedreira são remanejados para a Feira Provisória, onde ficam até dezembro deste ano

Todos os feirantes e demais trabalhadores que atuam na Feira, Mercado e Complexo da Pedreira já estão exercendo as atividades na Feira Provisória, localizada na pista central da Avenida Pedro Miranda, nos perímetros entre Travessa Mauriti com a Estrela e Travessa Mauriti com a Angustura. Os permissionários devem ficar na área até a entrega das obras de reforma pela Prefeitura de Belém e Governo do Estado, prevista para dezembro próximo.

“Estou vendendo muito bem, o movimento não caiu aqui na Feira Provisória, acredito que seja pelo fato de o local escolhido ter ficado bem em frente aos mercados, isso facilita que nossos clientes venham até nós”, comentou a permissionária do setor de hortifrúti, Andrea Lima.

O vendedor de camarão Márcio Ferreira conta que já passou por um processo de remanejamento provisório quando trabalhava com o pai, na Feira da 25. “Meu pai até hoje comercializa camarão lá, eu lembro que não foi fácil passar por esse processo enquanto estavam reformando a feira, mas sei que isso é para o bem dos trabalhadores, pois em breve vamos ganhar um mercado novo”, destaca Márcio.

Os frequentadores da feira também aprovaram o espaço provisório. “Gostei demais daqui, venho sempre à feira da Pedreira, compro minhas frutas e tomo um cafezinho. Essa feira provisória está melhor do que a situação em que eles estavam, agora mesmo que venho todos os dias aqui”, diz Rosalina Marques da Silva, moradora há 70 anos do bairro da Pedreira.

Trabalhadores da Pedreira

A Feira, Mercado e Complexo da Pedreira compõem a terceira maior unidade de abastecimento municipal de Belém, ficando atrás apenas do Complexo do Ver-o-Peso e do Complexo do Jurunas.

Atuam na Feira e Mercado da Pedreira 205 permissionários da Secon e 350 auxiliares desses trabalhadores; já no Complexo da Pedreira (antiga Casa do Bife) existem 198 permissionários e 105 auxiliares.

Segundo dados da Secretaria Municipal de Economia (Secon), a somatória de todos os trabalhadores, entre permissionários e ajudantes nesses três espaços, dá um total de 858 pessoas que vivem diretamente da atividade no local.

Investimentos

Nessa primeira fase, serão reformadas pela Prefeitura de Belém e Governo do Estado seis unidades de abastecimentos: Mercado da Terra Firme, Mercado de Farinha do Guamá, Complexo do Guamá, Mercado da Pedreira, Complexo da Pedreira e Mercado Municipal de Icoaraci. Somente nesses seis logradouros R$ 47.892.010,97 são investidos.

Para a recuperação total da Feira e Mercado da Pedreira, o investimento pelo poder público é de R$ 7.965.815,74; já para o Complexo, o investimento é de R$ 8.076.576,04.

Obras de reforma

A primeira etapa de recuperação da Feira, Mercado e Complexo da Pedreira contou com o processo de remanejamento dos trabalhadores para a Feira Provisória. A escolha pelo local foi definida e concordada em assembleia entre a Prefeitura e os próprios permissionários.

Com os trabalhadores na Feira Provisória, a Feira, Mercado e Complexo da Pedreira estão aptos para ser reformados pela empresa contratada pela Prefeitura de Belém. Para garantir o resgate do cronograma da execução das obras, a empresa contratada irá incluir jornadas em turnos extras de trabalho. A previsão de entrega dos espaços é no mês dezembro, garantindo aos permissionários estar no espaço já nas festas de final de ano.

“Todo o processo de remanejamento e obras de reforma dos espaços tem a participação direta dos permissionários da feira, por meio da Comissão de Fiscalização (Cofis), eleita e composta pelos trabalhadores do espaço e moradores do bairro”, explica o Secretário Municipal de Economia, Apolônio Brasileiro.

“Já estou passando pela segunda reforma nesse espaço pela Prefeitura de Belém: quero agradecer a essa gestão que sempre olha por nós daqui da Pedreira”, conta a permissionária do setor de confecção Shirley Costa, que atua há 25 anos com vendas de roupas na feira.

Texto: Roberta Corrêa

Fonte: Agência Belém/Foto: Arquivo