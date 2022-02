Trabalhadores das barracas e ambulantes de Outeiro receberão auxílio por seis meses

A Câmara Municipal de Belém aprovou durante a sessão ordinária de ontem, quinta-feira, 03, o auxílio de R$500 e R$300, por seis meses, para os donos de barracas e ambulantes que trabalham na ilha de Caratateua – Outeiro, que passam por dificuldades desde a interrupção do tráfego de veículos pela ponte que liga o distrito ao continente. O benefício se estenderá por cerca de seis meses, podendo ser prolongado por mais dois meses, segundo informou o presidente da Câmara, deputado Zeca Pirão.



O vereador disse que o auxílio para barraqueiros e outros trabalhadores que também geram emprego chega aos R$500 e que os trabalhadores informais receberão auxílio de R$300,00. Segundo Pirão, esse auxílio é o esforço do governo do Estado e tambem da prefeitura de Belém para que as pessoas agora prejudicadas com a situação da ponte de Outeiro possam ter sua situação minimizada com o amparo do poder executivo.



De acordo com as informações na Câmara Municipal de Belém, as comissões trabalhavam há dias no sentido de organizar todos os parâmetros necessários a fim de que a matéria fosse votada em caráter de urgência, o que aconteceu ontem.

Não há informes acerca da forma como cada beneficiário poderá acessar ao benefício, que, depois de acertadas todas as tramitações, poderá cair direto na conta de cada um, a exemplo do que já acontece com os demais benefícios instituídos emergencialmente pelos governos federal, estadual e municipal para minimizar os efeitos da pandemia do novo coronavírus.