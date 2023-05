Trabalhadores de clubes firmam acordo salarial com a patronal

Em reunião envolvendo os sindicatos de trabalhadores em clubes e de clubes do Estado do Pará foi selado o acordo salarial da categoria que, a partir de agora, passa a ser de R$ 1.417,50. Já os profissionais que ganham salários acima desse valor terão reajuste da ordemde 5%, tudo a partir desta segunda-feira, 1º de maio.

De acordo com as informações após o fechamento do acordo, tais salários passam a valer a partir do final do contrato de experiência do trabalhador.

Da reunião participaram o presidente do Sindiclubes Salatiel Campos, acompanhado do assessor jurídico do sindicato, Thadeu Cavalcante; Socorro Castelo, Milena do Socorro e Afonso Sarmento, respectivamente, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Clubes Recreativos do Estado do Pará – STCREPA, diretora financeira e diretor de assistência social.

Segundo Afonso Sarmento, o fechmaento do acordo coletivo de trabalho da categoria dos profissionais trabalhadores de clubes recreativos ocorreu em plena data base da categoria, com vitória da luta do STCREPA, depois de intensas rodadas tratativas com a patronal.

Imagem: Divulgação