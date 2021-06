Trabalhadores de transporte de carga denunciam tortura pela Polícia Civil: BR-316 foi fechada. Vídeo

Desde a tarde desta sexta-feira, 18, trabalhadores que atuam no transporte de cargas interditaram um complexo de galpões situado na BR-316, no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua. Ninguém saía ou entrava no local. O motivo? Segundo eles, uma falsa acusação de furto e tortura por parte de policiais civis.

Segundo os trabalhadores, os policias teriam torturado os funcionários suspeitos com sacos plásticos na cabeça, além de diversas outras agressões físicas. Os trabalhadores foram levados algemados para a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, na Sacramenta, em Belém.

Lá, eles relatam que novamente sofreram socos na barriga e no peito. Por conta disso, a categoria resolveu paralisar o trabalho no galpão.

Na manhã deste sábado, 19, eles continuaram em protesto e uma das pistas da BR-316, sentido Ananindeua-Belém, foi fechada e está causando um grande engarrafamento. Eles colocaram carros e caminhões para impedir o fluxo na via, exigindo justiça para o caso.

A Polícia Civil ainda não se pronunciou e os trabalhadores já teriam acionado o Ministério Público para entrar com uma ação contra os policiais.

Por Emanuel Maciel

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Divulgação