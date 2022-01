Trabalhadores do mercado Ver-O-Peso vão ganhar cheques do programa Sua Casa

Os trabalhadores do complexo do Ver-O-Peso vão receber do Governador do Estado, Helder Barbalho, cheques do programa “Sua Casa”, que vai beneficiar dezenas de famílias dos feirantes que atuam no ver-o-peso.

A cerimonia de entrega vai ocorrer no dia do aniversário de Belém, quarta-feira (12) as 9h no estacionamento da feira. Quem estará marcando presença será o presidente da Companhia de Habitação do Estado do pará (Cohab), Orlando Reis.

O programa “Sua Casa” garante auxílio para que o beneficiado possa adquirir material de construção e para o pagamento de trabalhadores que atuam durante a obra. O valor concedido pelo programa, é de até R$ 21 mil.

O programa foi criado em 2019, um projeto recente mais que já beneficiou muitas famílias, só em 2021, 65 mil paraenses fizeram uso do benefício de acordo com a Cohab. Os recursos destinados a este ano foram superiores a R$ 114 milhões, garantindo o início da concretização de um novo lar para mais de 13 mil famílias em vulnerabilidade social, em 85 municípios do Pará.

Para receber os benefícios, os candidatos devem atender aos critérios estabelecidos em lei para serem inscritos. Após a inscrição, a Cohab seleciona gradativamente os inscritos de acordo com a ordem de prioridades previstas nas diretrizes do programa.

Através do numero (91) 3214-8533 e (91) 3214-8400, os interessados podem se cadastrar no Programa “Sua Casa”.

Foto: Reprodução Internet

Jornalista: Marina Moreira