Trabalhadores portuários do Brasil fazem paralisação pacífica de 60 minutos em todos os portos da nação

Para protestar contra supostas tentativas de alterações na legislação que assegura direitos aos trabalhadores nos portos brasileiros, as entidades de defesa dos portuários promoveram na manhã desta quarta-feira, 09, em todos os portos do Brasil, uma manifestação pacífica de uma hora, com paralisação das atividades, chamando atenção das autoridades da Justiça do Trabalho para os direitos conquistados e para determinações que já pesam como “impiedosas” contra o setor laboral.

No Estado do Pará, o Porto de Vila do Conde teve a manifestação de sessenta minutos liderada pelos sindicalistas Nazareno Ribeiro e Lúcio Pinho. O primeiro é o presidente do SINTRACAPA, ex-vereador pelo município de Belém e atual vice-presidente da central sindical União Geral dos Trabalhadores no Estado – UGT-Pará.

Segundo Nazareno Ribeiro, a manifestação foi convocada pela FNE, FENCCVIB e FNB, depois da Plenária Nacional dos Portuários, realizada em Brasília nos dias 27 e 28 de julho passado, em alerta para os encontros que vêm sendo realizados pelas entidades patronais com as presenças de advogados, seccionais da OAB e representantes do judiciário, como desembargadores e ministros, sem a presença de pessoal ligado ao setor laboral, sindicatos, federações e confederações, o que soa como para “criar doutrinas a serem utilizadas para formar jurisprudência judicial e até mesmo para servir de subsídios em processo de alteração da legislação portuária, com a finalidade de reduzir ou eliminar direitos e conquistas dos trabalhadores dos portos, fragilizando seus sindicatos e liberalizando a mão de obra para aumentar o lucro das empresas portuárias”, conforme destaca o manifesto divulgado pelas entiades de defesa dos portuários brasileiros.

Durante a manifestação desta manhã, ainda segundo Nazareno, os dirigentes sindicais conversaram com os trabalhadores conscientizando-os para o que está acontecendo no momento. Também foi feita panfletagem denunciando as manobras que objetivam a cassa aos direitos conquistados depois de anos de muitas lutas dos trabalhadores com seus sindicatos.

