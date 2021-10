Trabalhadores que estavam em situação análoga ao de trabalho escravo são resgatados em Capanema pelo MPT

A equipe do Ministério Público do Trabalho PA-AP (MPT) e Auditoria Fiscal do Trabalho ( do Ministério do Trabalho e Previdência) realizaram uma ação no período do dia 11 a 20 de outubro uma operação de combate ao trabalho escravo, onde foram resgatados 15 trabalhadores da fazenda Tauarizinho, no município de Capanema e Vila Santa Luzia, no Pará.

Os trabalhadores estavam diante de condições degradante de trabalho, na qual atuavam no processo de colheita em uma lavoura de feijão. Alojados em uma única casa com instalações precárias e sem condições de habilidade, infestado de ninho de vespas, além de não possuírem contrato de trabalho registrado. Para realizar as refeições os trabalhadores não faziam uso de cadeiras e mesas, pois não havia no local, tampouco onde guardar alimentos e conservá-los, geladeiras ou camas, além de banheiro sem condição de uso. Por conta disso, eram obrigados a realizar suas necessidades fisiológicas no mato.

Mediante a gravidade da situação, foi feito imediatamente o resgate dos trabalhadores e feita a resisão indireta do contrato, além de pagamento das verbas rescisórias e de todos os direitos trabalhistas devidos. Os trabalhadores também vão receber uma indenização por dano moral individual, estipulada pelo Ministério Público do Trabalho em termo de ajustes de conduta (TAC), assinado pelo empregador, e seguro-desemprego, que receberão pelo período de três meses.

O Tac é um titulo extrajudicial, cujo cumprimento pode ser fiscalizado pelo MPT ou pela Superintendência Regional do Trabalho no Pará, e o desrespeito a qualquer de suas cláusulas implica a cobrança de multas, executadas na justiça do trabalho.

Foto: Ministério Público do Trabalho (PA/AP)