Trabalhista Isaac Herzog é eleito ao cargo de presidente de Israel

O ex-líder do Partido Trabalhista, Isaac Herzog, de 60 anos, foi eleito nesta quarta-feira (2) como presidente de Israel. O cargo, que tem mais uma função simbólica do que executiva, foi obtido pelo trabalhista com votos de 87 deputados contra 26 de sua adversária, Miriam Peretz. Herzog será o 11º presidente de Israel e vai suceder Reuven Rivlin, que está no cargo desde 2014.

– Assumo sobre meus ombros a dura responsabilidade que vocês me dão. Serei o presidente de todos, construirei pontes entre os diferentes componentes de nossa sociedade – disse Herzog após o anúncio do resultado.

Israel ainda vive um impasse sobre quem assumirá o cargo de primeiro-ministro, que é efetivamente o comandante executivo do país. Os opositores de Benjamin Netanyahu, atual premiê israelense, têm até meia-noite de quarta-feira (2) para construir uma coalizão.

Caso isso não aconteça, os deputados poderão solicitar ao presidente que atribua a tarefa a outro parlamentar, ou até que convoque uma nova eleição no país, que seria a quinta em dois anos. O nome que substituiria Netanyahu no comando do país seria do centrista Yair Lapid.

