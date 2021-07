Trabalho de Vinícius Eutrópio divide opiniões dentro do Paysandu

No Paysandu deste maio, o técnico Vinícius Eutrópio vem dividindo as opiniões dentro do Estádio Banpará Curuzu. O desempenho do time e a forma como o treinador de 55 anos analisa as partidas nas coletivas de imprensa, estão sendo alguns dos fatores que estão deixando o ambiente instável no Papão.

Segundo apurou a reportagem, a permanência do treinador na Curuzu está em constante pauta nas reuniões da diretoria. Inclusive, na tarde dessa segunda-feira, 12, houve uma reunião com o treinador para tratar, entre outras coisas, da forma como ele vem dando as entrevistas após os jogos. No domingo, depois que o Paysandu foi derrotado por 2 a 0 para o Ferroviário dentro da Curuzu, Eutrópio disse que o elenco precisava “aprender a jogar dentro de casa”.

Ainda conforme a apuração da reportagem, os pedidos pela saída do treinador são constantes nas reuniões da diretoria. Porém, o presidente Maurício Ettinger é um dos que está contornando a situação e garantindo a permanência de Vinícius Eutrópio. Neste período em que está no Paysandu, já foram sete jogos e apenas três vitórias. Na Série C do Brasileiro, o Paysandu ocupa a segunda colocação com 11 pontos, perdendo nos critérios de desempates para o Botafogo da Paraíba, que ocupa a liderança.

Após o jogo de domingo, os torcedores do Paysandu intensificaram as críticas em cima do treinador e da diretoria. Além da derrota, o tom das reclamações estavam ligados ao fato de Vinícius Eutrópio tirar da equipe o volante Bruno Paulista, um dos jogadores mais regulares do elenco bicolor. Durante a coletiva, o técnico explicou que a mudança pelo fato do Paysandu precisar jogar com a bola no pé. O Paysandu terá mais uma semana cheia para treinos. O próximo compromisso do time no Brasileirão da Série C será somente no sábado, 17, às 19h, no Estádio Banpará Curuzu, contra o Altos do Piauí.