Trabalho doméstico concentra cerca de 180 mil pessoas, quase 90,0% sem carteira assinada

Foi lembrado em todo o Brasil, ontem, o Dia do Trabalhador Domestico. Mesmo com a Lei do Trabalhador Doméstico em vigor já há alguns anos, o Trabalho Doméstico ainda concentra um contingente expressivo de trabalhadores em condições muito precárias, principalmente no Estado do Pará e na Região Norte, onde, segundo estudos do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, mais de 80% da categoria está ocupada sem Carteira de Trabalho assinada.



O órgão fez um levantamento baseado em dados do Observatório do Trabalho do Estado do Pará, parceria entre o Dieese e o Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda – Seaster e, também, dados da PNAD/Continua do IBGE referente ao 4º trimestre do ano passado (Outubro-Dezembro/2021) em comparação com igual período de 2020 (4º trimestre Outubro-Dezemb ro), com foco na Ocupação do Trabalho Doméstico com e sem Carteira Assinada no Estado do Pará e demais Estados da Região Norte.



Segundo as análises, no 4º trimestre do ano passado (Outubro-Dezembro/2021), em toda a Região Norte, o total de ocupação no Trabalho Doméstico alcançava 409 mil pessoas. Até então, Pará era o Estado da Região Norte com o maior quantitativo de trabalhadores domésticos ocupados, alcançando um total de 180 mil pessoas (equivalente a cerca de 44,0% do total de trabalhadores domésticos de todo o Norte), seguido do Estado do Amazonas, com o total de 81 mil pessoas ocupadas (equivalente a 19,8% do total de trabalhadores domésticos de todo o Norte); Tocantins, 51 mil pessoas ocupadas (equivalente a 12,5% do total de trabalhadores domésticos de todo o Norte); Rondônia, 44 mil pessoas ocupadas (equivalente a 10,8% do total de trabalhadores domésticos de todo o Norte); Acre, 21 mil pessoas ocupadas (equivalente a 5,1% do total de trabalhadores domésticos de todo o Norte) e dos Estados do Amapá e Roraima, ambos com cerca de 16 mil pessoas ocupadas (ambos com equivalente a 3,9% do total de trabalhadores domésticos de todo o Norte).



O estudo também analisou dados dos trabalhadores domésticos ocupados no Estado do Pará e Região Norte que estão com ou sem carteira de Trabalho Assinada. Infelizmente a situação é muito preocupante, pois mais de 80,0% dos trabalhadores domésticos não tinha o vinculo registrado em carteira, afirma Roberto Sena, economista supervisor técnico do Dieese/PA.



Conforme os dados da PNAD/Continua do IBGE, no 4º trimestre do ano passado (Outubro-Dezembro/2021), em toda a Região Norte, 409 mil pessoas estavam ocupadas no Trabalho Doméstico. Deste total, apenas 57 mil pessoas (13,9% dos trabalhadores domésticos de todo o Norte) tinham carteira de trabalho assinada e o restante, 352 mil pessoas (86,1% dos trabalhadores domésticos de todo o Norte) não tinham carteira assinada.



Ainda no 4º trimestre do ano passado (Outubro-Dezembro/2021), tomando como base os trabalhadores domésticos ocupados sem carteira assinada, o Pará era o Estado da Região Norte com o maior quantitativo de domésticos nesta situação. Em todo o Estado do Pará, o total de trabalhadores domésticos ocupados no 4º trimestre do ano passado era de 180 mil pessoas. Destas, apenas 22 mil pessoas (13,9% do total de trabalhadores doméstico no Estado) tinham carteira de trabalho assinada e o restante, 158 mil pessoas (87,8% do total de trabalhadores doméstico no Estado) não tinham carteira assinada.



NÚMEROS

A seguir a distribuição dos trabalhadores domésticos ocupados com e sem carteira assinada no 4º trimestre do ano passado (Out-Dez/2021), segundo os dados da PNAD/CONTINUA do IBGE: Estado do Amazonas com o total de 81 mil pessoas, destas apenas 11 mil pessoas (13,6% do total de trabalhadores doméstico no Estado) tinham carteira de trabalho assinada e o restante cerca de 70 mil pessoas (86,4% do total de trabalhadores doméstico no Estado) não tinham carteira assinada; Estado do Tocantins com o total de 51 mil pessoas, destas apenas 6 mil pessoas (11,8% do total de trabalhadores doméstico no Estado) tinham carteira de trabalho assinada e o restante, 45 mil pessoas (88,2% do total de trabalhadores doméstico no Estado) não tinham carteira assinada; Estado de Rondônia com o total de 44 mil pessoas, destas apenas 9 mil pessoas (20,5% do total de trabalhadores doméstico no Estado) tinham carteira de trabalho assinada e o restante cerca de 35 mil pessoas (79,5% do total de trabalhadores doméstico no Estado) não tinham carteira assinada; Estado do Acre com o total de 21 mil pessoas, destas apenas 4 mil pessoas (19,0% do total de trabalhadores doméstico no Estado) tinham carteira de trabalho assinada e o restante cerca de 17 mil pessoas (81,0% do total de trabalhadores doméstico no Estado) não tinham carteira assinada; Estado do Amapá com o total de 16 mil pessoas, destas apenas 2 mil pessoas (13,3% do total de trabalhadores doméstico no Estado) tinham carteira de trabalho assinada e o restante cerca de 14 mil pessoas (93,3% do total de trabalhadores doméstico no Estado) não tinham carteira assinada e do Estado de Roraima com o total de 16 mil pessoas, destas apenas 3 mil pessoas (20,0% do total de trabalhadores doméstico no Estado) tinham carteira de trabalho assinada e o restante cerca de 13 mil pessoas (86,7% do total de trabalhadores doméstico no Estado) não tinham carteira assinada.



NO PARÁ

Dados PNAD/CONTINUA do IBGE, do 4º trimestre do ano passado (Out-Dez/2021) em relação ao 4º trimestre de 2020 (Outubro-Dezembro/2020) sobre a evolução do total de trabalhadores Domésticos com ou sem carteira assinada no Estado do Pará mostram que o Estado possuía um total de 180 mil pessoas ocupadas no trabalhado domestico, cerca de 8 mil pessoas a mais (aumento de 4,6%) em relação ao total de 172 mil pessoas ocupadas no trabalho doméstico no Estado no 4º trimestre do ano de 2020 (Outubro-Dezembro). Já em relação a evolução dos trabalhadores domésticos ocupados com e sem carteira assinada, a situação foi a seguinte: Em todo o Pará, no 4º trimestre do ano passado, o Estado tinha um total de 22 mil pessoas com carteira assinada, cerca de 6 mil pessoas a menos (queda de 21,4%) em relação ao total de 28 mil pessoas ocupadas no trabalho doméstico com carteira assinada no Estado no 4º trimestre do ano de 2020, e entre os trabalhadores domésticos ocupados sem carteira assinada, no 4º trimestre do ano passado, o Estado tinha um total de 158 mil pessoas, cerca de 15 mil pessoas a mais (aumento de 10,5%) em relação ao total de 143 mil pessoas ocupadas no trabalho doméstico sem carteira assinada no Estado no 4º trimestre do ano de 2020 (Out-Dez).

Imagem: Jornal Tornado/Reprodução