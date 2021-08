Trabalho temporário deve gerar mais de 225 mil vagas em setembro

Os setores da indústria, serviços e varejo devem abrir mais de 225 vagas temporárias em setembro, dando sinal da retomada da economia com o início da vacinação e a redução no caso de mortes decorrente da covid-19.

A estimativa é da Asserttem (Associação Brasileira do Trabalho Temporário) que espera um aumento de 20% no volume de contratações em relação a igual período de 2020.

“Mesmo com a crise financeira gerada pela pandemia acreditamos que a retomada da economia está começando e estamos otimistas com as contratações para o segundo semestre”, afirma Marcos de Abreu, presidente da Asserttem.

Abreu destaca que em meio às incertezas da economia, as empresas perceberam que o contrato de trabalho temporário era a forma mais segura para manter sua produção ativa.

Com isso, a modalidade de contratação manteve-se ativa no período.

A antecipação da vacinação da população adulta (maiores de 18 anos) em diversos estados brasileiros pode surpreender positivamente em relação à contratação de temporários, segundo o executivo.

Para Abreu, se em 2020 a indústria foi quem puxou as contratações temporárias, neste segundo semestre o setor de serviços deve se destacar.

Mesmo com o cenário positivo esperado para o setor de serviços, Abreu frisa que a indústria seguirá com a maioria das contratações temporárias.

Outra área que pode surpreender, na opinião do presidente da Asserttem, é o comércio, já que shoppings e varejo de rua retomaram as suas atividades em período integral.

Com a pandemia da covid-19, muitas empresas aderiram ao contrato temporário para manter a sua produção ativa. A modalidade é mais permite mais flexibilidade de gestão, rapidez, acessibilidade financeira em relação à CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

Mas, como transformar a vaga temporária em uma efetivação? Segundo abreu, 22% dos trabalhadores temporários são efetivados.

“A dica é mostrar o que pode oferecer para a empresa em termos de competência e experiência profissional, já que as organizações buscam profissionais responsáveis e comprometidos com o negócio.”

Também é importante demonstrar disponibilidade e engajamento para o trabalho, com dedicação e com vontade de aprender, segundo Abreu.

“Desta forma, a chance desse trabalhador garantir uma vaga efetiva ao término de seu contrato temporário aumenta consideravelmente.”

O trabalhador que assina um contrato temporário tem praticamente os mesmos benefícios do trabalhador CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) convencional:

• Remuneração igual ao que recebe o empregado CLT;

• Jornada de trabalho de 8 horas

• Hora extra remunerada de até duas horas, se for preciso;

• Férias proporcionais acrescidas de adicional de 1/3;

• Repouso semanal remunerado;

• Adicional por trabalho noturno, se for o caso;

• Seguro contra acidente de trabalho; e

• Proteção previdenciária (nos termos da Lei da Previdência Social).

• 13º salário

• FGTS

As exceções são:

• 40% do fundo de garantia

• Seguro desemprego

• Aviso prévio

FONTE PORTAL R7