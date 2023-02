Trade de turismo supera ganhos e criará mais 84 mil empregos

A chegada da alta temporada fez o Turismo superar em 2% do nível de atividade registrado em fevereiro de 2020. Para 2023, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) projeta crescimento de 2,5% no setor. Em 2022, segundo dados divulgados pela recente Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), apurada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o volume de receitas das atividades turísticas avançou 29,9% em relação a 2021. O crescimento inédito de serviços, que compreende o segmento de turismo, consolida um cenário de recuperação depois da pandemia e aponta o potencial do setor para gerar o crescimento de que o País tanto precisa. O prognóstico é de manutenção do avanço do faturamento ao longo do ano.



Em dezembro, no finalzinho do Governo Bolsonaro, a alta de 4,1% nos volumes de receitas do turismo foi a maior já registrada para o mês desde o início da apuração da PMS, há 11 anos. Entre março e agosto de 2020, o turismo teve que eliminar 470 mil vagas formais e, nos meses subsequentes, foram criadas cerca de 465 mil vagas de emprego. “A expectativa é que esse movimento anule a retração da força de trabalho ainda dentro desta alta temporada”, aponta a CNC. Para 2023, a CNC projeta um saldo entre admissões e desligamentos de 84 mil postos de trabalho no setor.



Segundo dados recentes apurados pela Confederação, o segmento acumulou perdas de faturamento de R$ 531,8 bilhões desde o início da crise sanitária. Com o avanço gradativo das receitas, a expectativa é que, a partir de agora, inicie um processo de recuperação dos prejuízos. Os Estados de São Paulo (R$ 248,6 bilhões) e do Rio de Janeiro (R$ 75 bilhões), principais epicentros da crise sanitária no Brasil, concentram mais da metade (61%) das perdas acumuladas no cenário nacional.



Um levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH) mostra que a taxa de ocupação de leitos na rede hoteleira do país, durante o feriado de carnaval, deverá ser alta, especialmente nos estados com tradição de folia. “Já estamos alcançando bons índices, mas eles tendem a aumentar, pois o turista nacional deixa para fazer as reservas na última hora”, afirmou o presidente da entidade, Manoel Linhares, antes do Carnaval. Aqui no Sul do Brasil, a rede hoteleira que abrangem as praias gaúchas trabalham com a expectativa de atingir 100% de ocupação, enquanto Gramado e Canela, no interior do Rio Grande do Sul, devem ficar em 80%. Outra cidade turística da região, Bento Gonçalves, pode checar a 70%.



Na nossa Santa e Bela Catarina, Florianópolis tem expectativa próxima de 100% de hotéis ocupados, seguida da Costa Verde & Mar (90%), Vale do Contestado, Vale dos Imigrantes e Caminho dos Príncipes (80%) e Caminhos do Alto Vale (78%). A Região serrana Catarinense já está completamentelotada pois o que se busca é muita natureza e traquilidade, longe do oba oba infernal das grandes metrópoles ou na beira da praia. Já no Paraná, a estimativa é chegar a 60%. “No primeiro Carnaval após a pandemia, estamos chegando a índices próximos aos do carnaval de 2020. A recuperação da hotelaria nacional, porém, ainda não está consolidada e será lenta, pois no período da pandemia 80% dos hotéis ficaram fechados e os 20% que permaneceram em operação registram ocupação entre 5% a 8%”, comentou Linhares.

Imagens: Jeff Severino/Ronabar