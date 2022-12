Tradicional Varejão de Natal da Ceasa inicia no próximo dia 21, em Belém

As Centrais de Abastecimento do Pará (Ceasa-PA) já estão em clima de Natal com iluminação decorativa nas áreas do Complexo do Mercado, e finalizando os preparativos para o tradicional Varejão de Natal que será realizado nos dias 21, 22, 23 e 24 de dezembro, sempre no horário de 20h às 09h/manhã. E para encerrar, o Varejão de Ano Novo, na virada do dia 30 para o dia 31 de dezembro de 20h às 09h/manhã.

A população da Grande Belém poderá fazer suas compras com tranquilidade e segurança, encontrando uma variedade de produtos hortifrutigranjeiros de qualidade e com preço acessível, desde o tradicional bacalhau às frutas de época, uvas de diversos tipos, passas, maçã, ameixas frescas, amora, avelã, castanhas, lichia, damasco, morango, figo seco, cerejas, frutas cristalizadas, entre outras, além de verduras e legumes como ervilha, cenoura, abóbora, pepino, rabanete, brócolis, couve-flor, cheiro verde, alface, cebola, tomate, molhos, ervas, temperos, entre outros que se somam à ceia de Natal.

Uma diversidade de produtos pode ser encontrada nos boxes dos permissionários na Passarela Central e no espaço do Livre Produtor Rural (MPL1 e MPL2). Entre os produtos comercializados na Ceasa, 18% são do Pará, 81% de outros estados e 1% de outros países.

“Os varejões de Natal e Ano são um momento de confraternização e já estamos preparados para receber nossos clientes e seus familiares para fazer suas compras tranquilamente, contando com segurança pública e esquema de trânsito. Esse é um momento para adquirir produtos de excelente qualidade para compor a mesa e, principalmente, com preços mais em conta”, enfatiza o presidente das Centrais de Abastecimento do Pará, Francisco Chapadinha.

A Ceasa do Pará fica localizada na Estrada o Murutucum, km 04, s/n, no bairro do Curió Utinga.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação