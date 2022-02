Tráfego de veículos é intenso na rodovia BR-316

Como as chuvas da tarde de ontem, sexta-feira, 25, desencorajaram muita gente a sair de casa, a Polícia Rodoviária Federal e Detran já registram grande fluxo de veículos deixando a capital paraense rumo aos balneários e municípios do interior do Estado pela Rodovia BR-316. No Porto de Belém e no Terminal Rodoviário, o movimento está intenso, mas não chegou a ser prejudicado na tarde de ontem.

Devido a forte chuva, ontem, a Rodovia BR-316 ficou com tráfego intenso e lento, chegando a engarrafamento quilométrico entre o Complexo Viário do Entroncamento e o município de Ananindeua. Os alagamentos a partir do km 04 em função das obras do BRT/Metropolitano provocam esse caos na estrada, especialmente em vésperas de feriadão, como neste Carnaval, apesar de que a maioria dos eventos foi cancelada pelas autoridades do Estado e dos municípios em função dos reflexos da pandemia da covid-19.

Para este sábado, 26, a expectativa é que o tráfego de carros pela BR-316 aumente mais ainda à medida que as horas forem se passando, já que muita gente vai aproveitar o feriadão até a Quarta-Feira de Cinzas (o Carnaval é considerado o maior período de feriado no Brasil). Desde a última quinta-feira, 24, várias pessoas já começavam a deixar a capital. Inclusive, ontem, o movimento nas ruas de Belém diminuiu muito, o se acentuou mais a partir da tarde, quando começou a chuva que se estendeu até à noite.

FISCALIZAÇÃO

Detran/PA, polícias rodoviárias Estadual e Federal, além das Semutrans estarão em peso nas rodovias paraenses fazendo a fiscalização para evitar acidentes neste feriadão. As fiscalizações vão desde a documentação de carros e motoristas, passando por itens de segurança e prevenção contra direção sob efeito de álcool.

Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar