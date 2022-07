Tráfego de veículos está complicado na Rodovia BR-316, sentido da capital

Desde 14h, é intenso o movimento de veículos retornando para a capital pela Rodovia BR-316. O tráfego está estrangulado desde a entrada de Marituba até a sede do município de Ananindeua. Motoristas reclamam que a velocidade é de cerca de 20km/h no trecho e que ninguém sabe por que acontece tamanho congestionamento, afinal, não há nenhum acidente na via.

Em geral, no retorno dos fins de semana, são constantes os engarrafamentos na rodovia, única via de acesso a Belém, mas nesse horário de segunda-feira à tarde está atípico e a situação se agravou mais ainda em função da chuva densa que cai na Zona Metropolitana de Belém.

De acordo com as autoridades de trânsito, o volume de veículos passando pela BR-316 se alterna e, em alguns, fica congestionado também na pista de saída da capital. A velocidade máxima permitida na via é de 60km/h e há mais radares do que segurança, já que a sinalização é péssima na via, especialmente entre os municípios de Castanhal e de Belém, o que também motiva reclamações dos condutores, pois as multas são cobradas sem dó nem piedade, mas as autoridades, leia-se DNIT e prefeituras, não cuidam de ajeitar as pistas, onde os veículos acabam se danificando em razão de tantos buracos e costelas de vaca.

Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar