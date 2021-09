Tráfego fica intenso nas saídas da capital paraense

Utilizando a Rodovia BR-316, avenidas João Paulo II e Independência, ou mesmo a Rodovia Mário Covas, motoristas que tentam deixar Belém para aproveitar o feriadão de 7 de Setembro encontram trânsito engarrafado desde a noite de ontem, sexta-feira, 03. Até mesmo a saída via Cidade Nova-Guajará-Maguari ficou engarrafada por conta de alagamento em função das chuvas que castigam Belém desde quinta-feira passada, 02.

Neste sábado, 04, os problemas no trânsito devem se repetir, posto que começa o feriadão prolongado em face ao fato de que várias repartições e empresas facultaram o ponto da segunda-feira, 06.

Na BR-316, é realizada a Operação Independência, que mobiliza 220 agentes e viaturas do Departamento de Trânsito do Pará, os quais se revezarão até o próximo dia 9, em conjunto com a Polícia Rodoviária Estadual, Semob e Semutrans.

Neste momento, o tráfego ainda é tranquilo em todas essas vias, porém, as expectativas são de que as coisas se compliquem à medida que as horas forem avançando nesta manhã.

Ainda não há ocorrência de gravidade como acidentes na Região Metropolitana de Belém.

