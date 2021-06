Tráfego intenso na saída de Belém

As polícias rodoviárias Estadual e Federal mais agentes do Detran trabalham na Operação Corpus Christi. É intenso o tráfego de veículos na Rodovia BR-316, sentido da saída de Belém, já que muitas pessoas devem aproveitar o feriado e enforcar a sexta-feira, 4, principalmente quem trabalha no serviço público.

A operação se desenvolve no posto do Detran na divisa de Ananindeua com Marituba e também vai se intensificar no Trevo de Salinas.

Essa ação deve se intensificar por todos esses dias até segnda-feira, quando se prevê que termine o retorno dos banhistas.

Corpus Christi não é tido como feriado nacional, mas, em geral, é decretado ponto facultativo em todo o País.

Até a manhã desta quarta-feira, 2, apesar do tráfego intenso e de vários pontos com e garrafamentos, não havia registro de nenhuma ocorrência de acidente na BR-316.