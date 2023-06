Tráfego na Av. Ananin é temporariamente interrompido na BR-316 para obras do BRT Metropolitano

O acesso da avenida Ananin para a BR-316 está temporariamente interrompido para a construção das alças do viaduto localizado no km 7 da rodovia, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém. As obras da estrutura de grande porte são executadas pelo Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) e fazem parte do complexo do BRT Metropolitano.

A orientação do NGTM é que os condutores sigam por rotas alternativas, já que a suspensão do acesso ocorrerá até o próximo dia 25 de junho.

A avenida Ananin e o viaduto irão trazer mais fluidez ao tráfego na região, uma vez interligarão a BR-316 aos bairros Cidade Nova e Guajará. O viaduto em construção tem quatro pétalas e, além de possibilitar maior mobilidade aos condutores para ambos os sentidos da rodovia, levará os ônibus de passageiros – chamados de alimentadores – até o Terminal de Integração de Ananindeua, de onde partirão os ônibus – chamados troncais – para o corredor expresso até o centro de Belém.

“As obras do viaduto estão avançadas e a previsão de entrega é no próximo mês de julho. Para que sejam construídas as duas alças do viaduto no sentido Marituba – Belém, o acesso à avenida Ananin foi interditado e os condutores deverão pegar rotas alternativas pelos próximos 10 dias, até que seja liberado novamente o acesso”, explica o diretor geral do NGTM, Eduardo Ribeiro.

Trânsito – Pedestres e ciclistas que precisarem entrar ou sair da Av. Ananin devem usar o caminho seguro, que está sinalizado no local.

Condutores de veículos leves poderão acessar da BR-316 a Rua Paulo Maranhão, ou Passagem Cavalcante ou ainda Rua Leopoldo Teixeira até a avenida Radial Norte (ao longo do Canal Maguari-Açu), até acessar a Av. Ananin pela rotatória. Já os veículos pesados como caminhões e carretas precisarão seguir exclusivamente pela avenida Cláudio Sanders, pegar a Avenida Milton Taveira (antiga Guajará) até a Av. Ananin.

A parada de ônibus localizada próximo ao viaduto ficará agora próxima a uma faculdade particular no trecho. O Departamento de Trânsito do Pará (Detran-PA) e do município de Ananindeua (Semutran) darão apoio na ação.

