Traficante executado a tiros por motoqueiro no Cruzeiro, em Icoaraci

Acusado de tráfico de drogas em Icoaraci, distrito de Belém, a 12 quilômetros da capital, Wlisses Silva de Carvalho, mais conhecido pelo apelido de “Abelha”, que tinha 42 anos, foi morto com cinco tiros na noite de ontem, sexta-feira, 31/03/23. O crime, praticado por um impiedoso motoqueiro vestindo roupas pretas, com botas, luvas e capuz, ocorreu no cruzamento da travessa Santa Rosa com a rua Coronel Juvêncio Sarmento, bairro do Cruzeiro.



Segundo os primeiros levantamentos, a vítima bebia com amigos na pracinha do local quando o homem surgiu de repente e descarregou a arma, fugindo em seguida. Abelha ainda ficou agonizando. Uma equipe do SAMU compareceu ao local, mas nada mais restava a fazer.

O corpo de Abelha, após a perícia de local, foi removido para o Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.



A polícia vai solicitar imagens das câmeras de segurança da área em busca de indícios que possam identificar a autoria do crime, porém, a primeira suspeita, é de que se trata de um caso de acerto de contas entre traficantes.



Imagem: Reprodução