Traficante Marcola é transferido de Porto Velho para Brasília

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou que o traficante Marco Willians Herbas Camacho, conhecido como Marcola, foi transferido nesta quarta-feira (25) da Penitenciária Federal de Porto Velho, em Rondônia, para a Penitenciária Federal de Brasília, no Distrito Federal. Marcola é um dos líderes da facção Primeiro Comando da Capital (PCC).

A operação de transferência do traficante foi coordenada pela Secretaria de Políticas Penais do Ministério da Justiça e realizada durante a tarde, sob forte esquema de segurança. De acordo com o ministro, a transferência foi realizada para prevenir um “suposto plano de fuga ou resgate” de Marcola.

– A transferência foi feita de um presídio federal para outro, exatamente visando prevenir um suposto plano de fuga ou resgate desse preso. Portanto, essa operação se fez necessária para garantir a segurança da sociedade – afirmou Dino em uma entrevista a veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Em março do ano passado, Marcola tinha feito justamente o caminho inverso ao ser transferido de Brasília para Porto Velho. Na ocasião, a transferência foi feita a pedido do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), que está afastado do cargo por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

