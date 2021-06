Traficante proíbe assaltos e roubos contra motoristas por aplicativo no Icuí

Por conta do panorama de violência, muitos motoristas por aplicativo costumam selecionar com bastante critério suas corridas, principalmente evitando áreas com histórico de assaltos contra a categoria.

Esse contexto acaba prejudicando quem mora em áreas perigosas e precisa usar o serviço, por exemplo, para uma emergência médica.

No bairro do Icuí, em Ananindeua, muitos motoristas não entram com medo da criminalidade da região, mas uma pichação no muro da rua Laranjeira chama atenção e, em certo sentido, traz alívio para quem trabalha com o serviço na área.

No muro está escrito que foi proibido o roubo de aplicativo na comunidade e que a categoria pode sentir-se segura ao trafegar por lá.

A foto do muro está viralizando nas redes sociais de grupos de motoristas. Segundo informações, a proibição teria sido feita por um traficante da região que estaria incomodado pela prática atrair forças de segurança pública para o local. Mas o “comunicado” aparece com a assinatura de uma facção criminosa.

Realmente, vivemos uma inversão de valores quando o assunto é segurança pública. Desde quando bandido garante a segurança da população, se isso é tarefa da Segup, leia-se governo estadual?

Com a palavra, as autoridades.

Fonte: Ver-o-Fato / Por: Emanuel Marciel