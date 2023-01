Traficante que mandou matar o próprio advogado foge de prisão

O traficante Jean Carlos Nascimento dos Santos, apelidado de Jean do 18, fugiu na madrugada deste domingo (29) da Penitenciária Lemos de Brito, que fica no Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde cumpria pena. Ele é considerado um dos presos mais perigosos do Rio e possui envolvimento até na morte de seu próprio advogado, em 2016.

Além de Jean, outros dois detentos escaparam da prisão: Lucas Apostólico da Conceição e Marcelo de Almeida Farias Sterque. Os três deixaram a penitenciária com a ajuda de uma corda feita com lençóis jogada ao lado da base do Serviço de Operações Especiais, nos fundos do complexo de presídio.

Jean esteve envolvido em dois episódios violentos na última década. O primeiro deles ocorreu em 2013, quando um policial militar e uma criança de 8 anos de idade morreram após uma troca de tiros. O episódio aconteceu quando criminosos invadiram o Fórum de Bangu, na Zona Oeste do Rio, na tentativa de libertar dois comparsas.

As vítimas na ocasião foram o menino Kayo da Silva Costa, de 8 anos, que jogava futebol na escolinha do Bangu e vestia o uniforme do clube quando foi atingido por um disparo, e o sargento da Polícia Militar Alexandre Rodrigues de Oliveira, de 39 anos, que fazia a segurança da portaria do Fórum.

Três anos depois, em 2016, Jean foi indiciado por mandar matar seu advogado, Roberto Viegas Rodrigues, de 26 anos. O profissional havia desaparecido após sair para se encontrar com Jean e não ser mais visto. A Polícia Civil concluiu que o advogado foi assassinado pelos próprios clientes, porque não conseguiu libertar dois comparsas deles que estavam presos.

O carro de Roberto foi encontrado em uma das entradas do morro do Fubá, em Cascadura, na Zona Norte do Rio, que era dominado por uma facção rival. Na época, a polícia descobriu, porém, que foram os próprios traficantes aliados de Jean que abandonaram o veículo no local para despistar os investigadores.

