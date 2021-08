Tráfico De Drogas Envolve Servente De Escola Em Marabá

Os suspeitos de tráficos de drogas foram denunciados anonimamente pela central do disque denuncia do sudeste do Pará, a acusação apontava um caseiro de um sítio chamado de Manoel da Conceição e uma servidora pública Diana Siqueira Granja, estariam vendendo drogas, na Vicinal Sebastião, conhecida como “Vila Carrapato”, às margens do Rio Tocantins, em Marabá.

Quando a polícia chegou no local que foi denunciado, encontrou apenas o suspeito Manuel da Conceição, foi feito buscas pelo imóvel, mas nada de ilegal foi encontrado, então a guarnição resolveu retornar para Marabá, mas no meio do caminho os militares se depararam com o suspeito e decidiram revistá-lo nesse momento encontraram com o sujeito 3 petecas de crack e 3 porções de maconha escondida no bolso do indivíduo.

Após o flagrante o suspeito resolveu delatar a servente de uma escola pública, Diana Granja que também foi denunciada como ajudante do Manuel no crime pela prática de drogas, ele informou a localização da suspeita, os dois foram encaminhados para a 21º Seccional Urbana de Marabá.

Foto: Debate Carajás