Tragédia anunciada: carro da polícia bate motoqueiro na via do BRT, na Augusto Montenegro

A travessia desordenada de pedestres, motociclistas e carros da polícia em alta velocidade no BRT, certamente são o cenário de um prenúncio de uma tragédia. Algo, aliás, bastante alertado e denunciado, mas que não parece surtir efeito em quem transita todos os dias no perímetro em frente ao Parque Shopping, no bairro do Parque Verde, em Belém.

Só nessa manhã e começo da tarde de terça-feira foram pelo menos dois acidentes no local. O mais grave envolveu um motociclista e um carro da Polícia Militar.

Segundo testemunhas, os dois estavam errados: o motociclista tentou fazer o retorno pela faixa de pedestres próximo ao ponto de ônibus do BRT, já o carro da polícia, teria avançado o sinal vermelho, culminando em colisão entre os veículos, onde o condutor da moto e seu carona levaram a pior e caíram no chão, precisando de atendimento médico do Samu.

As situações de quase acidente acontecem aos montes nesse perímetro, muito por conta de que as pessoas da região insistem em não atravessar na faixa de pedestres. Já os carros da polícia, bem como outros oficiais da administração municipal e estadual, utilizam com frequência a via do BRT, muitas vezes em alta velocidade e sem ao menos ligar o farol.

Se este cenário continuar, mais cenas como esta serão noticiadas ao longo dos próximos meses.

Fonte: Ver-o-Fato / Por: Emanuel Maciel