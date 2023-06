Tragédia com ônibus paraense no Estado do Tocantins deixa três mortos e 19 feridos

Ao menos três pessoas morreram após um ônibus tombar na Rodovia BR-153 entre Miranorte e Barrolândia, região central do Estado do Tocantins. O acidente ocorreu na noite de sábado, 24. Segundo as informações procedentes daquele lugar, duas morreram no local do acidente e a terceira no hospital.

Outros 19 passageiros ficaram feridos e foram socorridos por ambulâncias dos municípios, além da unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu que atende a região. Eles foram levados para o Hospital Regional de Miracema e Hospital Geral de Palmas.

O acidente se registrou por volta das 22h30, na altura do Km 410 da rodovia, sentido Miranorte. Ônibus pertence à viação Real Maia e transportava passageiros na rota Tucuruí (PA) – Goiânia (GO).

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal – PRF, teria ocorrido uma saída de pista seguida de tombamento do ônibus. As causas do desgovernamento do veículo seguem sob apuração e perícia.

Um dos corpos ficou preso embaixo da lateral do ônibus e foi retirado depois que um guincho foi chamado para desvirar o veículo. Os dois mortos foram levados para o Instituto Médico Legal de Paraíso do Tocantins.

O trânsito na rodovia ficou parcialmente prejudicado durante o atendimento ao acidente, mas já foi liberado.

FERIDOS

Conforme dados da Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO), o Hospital Regional de Miracema (HRM) recebeu 19 pessoas do acidente com um ônibus na BR 153, próximo de Miranorte. Um foi a óbito e os demais seguem sob os cuidados da equipe multiprofissional.

Outra passageira foi atendida no Hospital Regional de Paraíso do Tocantins (HRPT) e transferida para o Hospital Geral de Palmas (HGP) onde segue sob observação.

Imagem: Reprodução