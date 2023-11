Tranquilidade marca entrada de estudantes em locais de prova do Enem 2023

No Pará, 229.179 estão inscritas para o Enem 2023, nos 144 municípios paraenses. A primeira prova do exame está sendo aplicada neste domingo, 05 em todo o país. Em Belém, a movimentação para entrar nas escolas estaduais Albanízia de Oliveira Lima e D. Pedro II foi tranquila. Alguns candidatos se anteciparam no horário de chegada e aproveitaram o tempo livre para trabalhar a ansiedade.

“Moro em Icoaraci e aproveitei para chegar cedo. Minha expectativa para esta prova é ótima. Eu estudei bastante. Quero muito um futuro melhor para minha vida, minha filha. Eu pretendo fazer Educação Física, por ser algo que eu gosto. É a quinta vez que faço o Enem e não vou desistir dos meus sonhos. Se Deus quiser, serei a segunda pessoa da minha família a entrar na faculdade, depois de 30 anos”, contou a estudante, que chegou por volta de 9h30 na escola Albanízia de Oliveira e Lima.

A Escola Estadual Albanízia de Oliveira Lima teve destaque no Enem 2022, quando nada menos do que 70% dos estudantes tiraram notas acima de 700 na redação do Exame. Uma bela conquista da comunidade escolar.

A Marília Leles, moradora do Guamá, também foi estudante da rede estadual. É o primeiro Enem em que participa, mas diz estar preparada. “Quero cursar letras na universidade. Finalizei meu ensino médio no IEEP, estudei o ano todinho e estou na expectativa de uma nota boa. Eu também trabalho e a rotina era um pouco complicada de conciliar. Mas sempre retirava um tempo para estudar. Espero muito passar. É importante para mim, pois vai mudar a minha vida” disse a candidata emocionada.

PREPARATÓRIO

O Governo do Pará ofereceu aos estudantes da rede estadual cursos preparatórios para o Enem. A iniciativa foi voltada para estudantes do terceiro ano do ensino médio, de baixa renda e a seleção foi realizada de acordo com critérios socioeconômicos que constam na base de dados do sistema da Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

Aguardando a abertura dos portões, a estudante Letícia Trindade, se manteve confiante, mas um pouco nervosa. “Eu estou fazendo o Enem pela primeira vez. Vai ser o meu primeiro contato. Vou utilizar todo meu conhecimento. Eu quero entrar na área da Medicina. É uma área que gosto muito. Eu me preparei, tive uma base boa”, destacou a candidata à universidade.

ENEM

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) tem o objetivo de avaliar o desempenho do estudante ao fim da escolaridade básica. Podem participar do exame alunos que estão concluindo ou que já concluíram o ensino médio em anos anteriores. A prova é utilizado como critério de seleção para os estudantes que pretendem concorrer a uma bolsa no Programa Universidade para Todos (ProUni). Além disso, cerca de 500 universidades já usam o resultado do exame como critério de seleção para o ingresso no ensino superior, seja complementando ou substituindo o vestibular.

