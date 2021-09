Tranquilidade marca o retorno do feriadão pela BR-316

Era tranquilo o movimento de veículos retornando para Belém pela Rodovia BR-316 na tarde/noite desta terça-feira, 07. A Operação Sete de Setembro, da Polícia Rodoviária Federal e Detran/Pa começou no último dia 3 e se encerrará à meia-noite de hoje.

Conforme informações da PRF ao jorna A Província do Pará On-Line, até o fechamento desta matéria, havia registro da redução do número de acidentes em cerca de 70% se comparado com o mesmo período do ano passado. Sobre acidentes com vítimas fatais, a redução chegou a 30%. Os números fechados serão revelados amanhã, quarta-feira, 08, pela instituição.

Ainda conforme informações da PRF, o tráfego de veículos no sentido interior capital fluía com perfeição do Km 23 ao 19, apesar do registro de congestionamentos a partir do município de Marituba, na Zona Metropolitana da Grande Belém, que é sempre comum, especialmente a quando da volta dos grandes feriados como acontece neste momento.



As autoridades informaram também que não houve incidentes graves, apesar do registro de oito prisões em flagrante por alcoolemia até ontem, sábado, 06, nas estradas paraenses.

Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar