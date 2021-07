Tranquilidade marca primeira noite da Operação Verão 2021, em Salinópolis

A primeira noite da ronda ostensiva da Operação Verão 2021, deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), foi marcada pela tranquilidade sem ocorrências graves, no município de Salinópolis, na região do Salgado paraense, nesta sexta-feira (2). As atividades vão seguir intensificadas até o dia 2 de agosto.

Um forte esquema de segurança foi montado, em Salinopólis, para o combate à criminalidade e a fiscalização do cumprimento das normas estabelecidas no decreto 800/2020, que determina diretrizes para o funcionamento de estabelecimentos comerciais diante da pandemia da covid-19.

Mais de 50 agentes de segurança pública participaram da ação, que saiu da sede do Centro integrado de Comando, montado estrategicamente na praia do Atalaia. A força-tarefa é coordenada pela Segup e conta com apoio da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de bombeiros Militar, Departamento Estadual de Trânsito, Defesa Civil Estadual, Centro de Perícias Científicas Renato Chaves e a Secretaria de Estado de Saúde Pública.

“Cada órgão tem o seu papel fundamental neste tipo de fiscalização. Por exemplo, a Polícia Civil foca na questão do alvará de funcionamento, a licença de festa, caso ocorra. O Corpo de Bombeiros suas licenças estruturais. O Dentran foca na fiscalização sobre o trânsito e fiscalização a carros sons. Apesar de ser o primeiro final de semana, é uma etapa inicial importante, já que todos da região precisam saber que estamos rigorosos para a tranquilidade da população”, reforçou o Tenente-coronel Alexandre Abreu, da Segup.

Entre as inúmeras fiscalizações registradas, no bairro Ponta da Agulha, região de comércio da Cidade, os agentes localizaram um bar que estava funcionando com a capacidade a cima do permitido. Apesar disto, a documentação do local estava em dia. Parte dos clientes foi dispensada e o local foi autorizado a funcionar até 1h da manhã, conforme estabelecido pelo decreto estadual.

Além de Salinópolis, recebem o reforço na segurança preventiva e ostensiva os distritos de Outeiro e Mosqueiro (em Belém), os municípios de Vigia, Colares, Curuçá, Marapanim, Marudá, Crispim, Conceição do Araguaia, Bragança, Soure, Salvaterra, Santarém, Cametá, Tucuruí, Maracanã (Praia de Algodoal) e Barcarena.

A Operação Verão 2021 conta com um efetivo de mais de 3.400 agentes de segurança, mais de 100 viaturas, quatro embarcações e seis aeronaves, além de unidades de resgate do Corpo de Bombeiros reunidos para dar maior segurança e efetividade nas ações desenvolvidas nas praias e balneários.

Crimes registrados – A ação integrada da Segurança Pública Paraense surgiu efeito positivo neste primeiro dia de ostensivo na região de “Salinas”, como o município é carinhosamente reconhecido pelos frequentadores. Na Delegacia de Polícia Civil, apesar do contingente ter sido reforçado, 10 ocorrências foram registradas, entre as quais estão rixa entre pessoas, ameaça e consumo de drogas.

*Texto de Evaldo Júnior (Ascom / PC).

Por Governo do Pará (SECOM)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação