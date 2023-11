Tranquilidade na saída de São Brás para Mosqueiro em ônibus urbanos

O movimento no terminal da Praça Araújo Martins, da linha Mosqueiro/São Brás, foi tranquilo pela manhã desta quinta-feira, 02, feriado de Finados. Houve baixa demanda e pouca fila, informa a Prefeitura de Belém por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – Semob.

Para atender a uma demanda esperada para Mosqueiro, no feriado prolongado, a Semob determinou o reforço da frota da linha Mosqueiro/São Brás, a partir de hoje.

Assim, houve filas, pela manhã, porém não extensas e que reduziam a cada saída de ônibus. A organização e orientação do embarque dos passageiros, bem como, a fiscalização dos horários de chegada e de saída dos ônibus foram feitas por agente de transporte da Semob.

BAIXA DEMANDA

O dia iniciou com um intervalo entre viagens, a cada 30 minutos, e reduziu para 20 minutos dependendo da demanda de passageiros. Até meio-dia foram realizadas 18 viagens. O que significa uma média de 760 passageiros, que saíram do terminal da linha, em São Brás.

A vendedora Marina Vale foi aproveitar o feriado, em Mosqueiro. Ela achou que estava tranquilo no terminal de São Brás. Marina chegou por volta de 7h10 e ainda conseguiu embarcar no ônibus que saiu às 7h25.

A garçonete Cindi Jordana, porém, esperava menos movimento. Ela trabalha na ilha e estava acompanhada do filho Pietro de 4 anos. Cindi mora em Ananindeua e preferiu pegar o ônibus em São Brás para poder viajar sentada com o filho.

A autônoma Socorro Lima aguardou para embarcar com gratuidade. Acompanhada da filha, genro e netos, ela foi ao cemitério na ilha de Mosqueiro para visitar o túmulo da mãe, depois, a família iria aproveitar o feriado na praia. “Está tudo tranquilo e organizado. Só não embarquei ainda, na fila da prioridade, porque vou aguardar a família se aproximar mais para subir no ônibus”, explicou.

A dona de casa Fátima Trindade foi aproveitar o final de semana na ilha com o marido e neta. “Está muito tranquilo, não tem fila longa e o embarque está organizado”, pontuou.

Imagem: Agência Belém