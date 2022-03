Tranquilo no paredão, Arthur Aguiar terá feat com Matheus Fernandes

Single anterior, com Matheus & Kauan, já atingiu mais de 5 milhões de streamings e próximo lançamento está previsto para o final de março

Não é só o jogo de Arthur Aguiar no BBB22 que está fazendo o público vibrar. Com a estratégia de fazer lançamentos musicais durante o período do confinamento no reality, o cantor já conseguiu números significativos com Casa Revirada, faixa em parceria com Matheus & Kauan. Agora, a equipe do brother – que está no paredão desta terça (8/3) anuncia uma próxima música, que será lançada no dia (24/3) em um feat com Matheus Fernandes.

Matheus está em estúdio em Orlando, na Flórida para colocar voz na faixa intitulada Fora da Casinha, que é de autoria do próprio Arthur, ao lado de Paula Mattos, Guga Fernandes, Elias Mafra e Thauã Fernandes. As expectativas são altas, visto que o lançamento anterior, Casa Revirada, alcançou o TOP 200 do Spotify – playlist e mais de cinco milhões de plays nas plataformas de música.

A faixa Casa Revirada, em parceria com Matheus & Kauan é um sucesso Divulgação

No próximo dia (24/3) Arthur lança música com Matheus Fernandes

Nas redes sociais a faixa foi igualmente bem recebida e ganhou até um challenge no TikTok que vem sendo reproduzido por influenciadores que se jogaram na coreografia. A presença do cantor no Big Brother Brasil ajudou a impulsionar a música e, consequentemente, também fez os perfis do brother nas redes sociais dispararem. Arthur entrou em confinamento com 8 milhões de seguidores e já se aproxima da marca de 12 milhões no Instagram.

Conhecido do grande público pelas novelas, Arthur sempre esteve ligado à música. O primeiro trabalho envolvendo atuação e música foi Rebelde, em 2011 e, desde então, o artista concilia a vida de cantor, compositor e ator ao longo de seus 13 anos de carreira. Seu direcionamento artístico é feito pelo empresário Pedro Mota, que também conduz a carreira de Claudia Leitte, Cesár Menotti e Fabiano, Mano Walter, Dj Ralk e Lucas Veloso.

