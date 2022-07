Transações da PicPay Store sobem 91% no primeiro semestre

A PicPay Store, marketplace de produtos do PicPay, registrou um grande crescimento no primeiro semestre de 2022. A plataforma obteve R$ 800 milhões de Volume Bruto de Mercadorias (GMV), nos meses de janeiro e junho deste ano. Esse resultado foi 91% maior do que no mesmo período de 2021.

O número de transações na loja também teve um aumento bem significativo. Os números subiram 110%, chegando a 41,8 milhões. Tirando como média, essa porcentagem equivale a mais de 230 mil transações todos os dias, feitas por 8,2 milhões de usuários. Isso é uma alta de 40% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A PicPay Store é a loja, dentro do aplicativo de pagamentos, em que o usuário pode comprar produtos em mais de 330 parceiros, como Shopee, AliExpress, Netshoes, Centauro, FastShop, entre outras. Estão disponíveis categorias como Bebidas, Beleza, Casa, Celulares, Eletrodomésticos, Eletrônicos, Esportes, Moda e Saúde.

Além disso, a Store também oferece bens digitais (digital goods, em inglês), como gift cards, recargas e vouchers de outros apps.

PicPay fecha parceria com Shopee e oferece cashback de até 6%

A PicPay Store é a mais nova parceira da Shopee. Além de fazer compras, os clientes do PicPay poderão receber até 6% em cashback na campanha promocional lançada em razão dessa novidade. O marketplace foi adicionado aos mais de 330 parceiros da Store e o cashback é válido para qualquer produto. Para comprar, basta ter conta no PicPay e acessar o app.

