Transferência de veículos por meio da Carteira Digital de Trânsito já está sendo utilizado pelos usuários  

Através do aplicativo Carteira Digital de Trânsito, os usuários poderão realizar a transferência de veículo de maneira prática e segura, certificada pela plataforma gov.br, do governo federal.

Esta nova forma tecnológica de transferência de veículos, já está sendo realizada pelos usuários do estado do Pará. A tecnologia desenvolvida pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran) da celeridade ao processo de venda de veículos entre pessoas físicas.

Para realizar o procedimento no aplicativo da Carteira Digital de Trânsito, os usuários devem acessar o menu “Veículos” no aplicativo e selecionar a opção “Venda Digital”. A partir daí o vendedor inclui o CPF do comprador, que recebe notificação em seu aplicativo e assina digitalmente, formalizando a compra.

Para a realização da transferência, é preciso ter uma conta prata ou ouro na plataforma gov.br, o que garante a lisura de todo o procedimento. Esta conta pode ser adquirida adicionando elementos de segurança á plataforma, como reconhecimento biométrico e facial.

Sem a necessidade de se deslocar até o cartório, a taxa anteriormente paga a eles passa a ser excluída do procedimento, porem os usuários que desejarem continuar utilizando o método vigente ainda poderão fazer sem prejuízo algum.

Foto: Pedro Guerreiro / Ag. Pará