Transformação digital expande o uso de tecnologia em operações de mineração

Criado nos anos 80 para uso militar, o drone se popularizou e está cada vez mais presente em atividades, de diferentes setores da economia: do entretenimento à indústria. Na Alcoa, eles auxiliam em atividades de operação de mineração, em Juruti.



O planejador de produção, David Nogueira, explica que a utilização dos equipamentos na unidade, acontece desde agosto de 2019. “Começamos levantando voo nos pátios de bauxita e isso abriu portas para outras atividades. Agora os drones estão na nossa rotina de trabalho e ajudam no monitoramento de supressão vegetal, lagoas de rejeitos, áreas recuperadas, infraestrutura de mina e inspeção de bordas de platores”, afirma.



Para Marco Martini, gerente Regional de Digital, os exemplos mostram como a Alcoa vem investindo fortemente em transformação digital. “A utilização de drones em nossas operações têm se tornado constante e acredito que, em breve, teremos mais oportunidades de alavancar esta tecnologia, mitigando os riscos e aumentando a nossa produtividade”, observa.

O presidente da Alcoa Brasil, Otávio Carvalheira, reforça que a transformação digital é uma ferramenta importante para ajudar em ganhos contínuos de produtividade e controle de riscos nos processos da empresa.

“Fico feliz quando vejo as várias aplicações que já temos na utilização de drones em todas as nossas unidades. Elas são um exemplo vivo do quanto podemos extrair de valor desta tecnologia”, finaliza.

Imagens: Alcoa Juruti