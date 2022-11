Transição I

A equipe do governador Helder Barbalho começa o trabalho de transição para o segundo mandato à frente do executivo estadual. Para tal, uma série de mudanças começa a ser implementada na máquina administrativa, já chegando às autarquias. Alguns membros do secretariado devem ser mudados de funções ou de secretarias e novos parceiros serão encaixados no sistema.