Transição III

Comenta-se, à boca pequena, que alguns desses candidatos tiveram quedas de votos e que não estariam, pelo menos neste primeiro momento, nos planos do governador, cujo irão, Jader Filho, pode vir a se tornar o ministro das Comunicações no novo governo do petista Lula. Aliás, o pai de Helder e Jader, o senador Jader Barbalho, está como um dos conselheiros na equipe de transição de Luís Inácio Lula da Silva, ao lado de Renan Calheiros.