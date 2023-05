Trânsito: aberta a programação do “Maio Amarelo” em Santarém

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT), em parceria com as instituições ligadas à segurança nas vias públicas do município, realizou, ontem, quarta-feira, 03, na Escola Municipal Princesa Izabel, na Nova República, a abertura oficial da campanha Maio Amarelo, que este ano completa 10 anos. Com o tema No trânsito, escolha a vida, a campanha busca conscientizar os condutores de veículos sobre suas responsabilidades no trânsito, além de contribuir para a redução dos sinistros e, consequentemente, a diminuição nos índices de óbitos decorrentes desses sinistros.

Na mesa de abertura, o chefe de Gabinete Paulo Jesus, que representou o prefeito de Santarém Nélio Aguiar, falou sobre o tripé que rege as ações do governo municipal na busca da preservação da vida no trânsito.

“No trânsito, temos três elementos importantes para a segurança de todos: a engenharia, a educação e a fiscalização. A engelharia trabalha no sentido de viabilizar maior fluidez e segurança, buscando ações e intervenções que possam melhorar esses aspectos. A educação trabalha a orientação preventiva e a fiscalização vem punir aqueles que mesmo conhecendo o certo, insistem em fazer o errado. Muitos vêm os agentes de trânsito como pessoas que só estão ali só pra multar, que estão ali só para punir. Na verdade, estão ali para proteger e para preservar a vida, são eles que estão, diariamente, monitorando e tirando das ruas aquelas pessoas que estão oferecendo riscos a toda sociedade”, ressaltou Paulo Jesus.

Ele destacou, ainda, que o Maio Amarelo traz a cor amarela, por conta da cor presente nos semáforos: “É a cor da atenção, atenção ao risco, atenção para o acidente, porque o acidente pode ser evitado se todos assumirem a responsabilidade no trânsito, para a preservação da vida”.

O secretário municipal de Mobilidade e Trânsito, Alberto Portela reforçou que a Prefeitura tem avançado em obras estruturantes, principalmente obras de pavimentação, com a implantação de anéis viários que permitem melhor mobilidade da população.

“Nessa mobilidade, é importante a sinalização e todos esses projetos de asfaltamento vêm seguidos de implantação de sinalização, que garantem a segurança de condutores e pedestres. Além dissio, temos um trabalho sistemático dos nossos agentes de trânsito que estão nas vias, orientando os nossos condutores para as atitudes, a fim de evitar os sinistros de trânsito em nossa cidade”.

Alberto Portela informou ainda que as ações de educação no trânsito nas escolas, juntamente com as sinalizações implantadas em pontos críticos e a abordagem dos agentes de trânsito vêm contribuindo para a redução dos sinistros de trânsito.

“Hoje é um dia muito importante, pois inicia essa campanha tão importante, que enfatiza a prioridade da vida no trânsito. Nós tivemos a oportunidade há três semanas de fazer um curso de capacitação para trabalharmos os multiplicadores que desenvolverão, no decorrer de todo este mês de maio, atividades educativas nas 403 escolas do município, iniciando pela zona urbana, onde o trânsito é mais efetivo. Foram nove módulos trabalhados e vamos alcançar mais de 60 mil crianças, que terão a oportunidade de refletir sobre esse assunto que é tão importante para a preservação da vida”, lembrou a secretária de Educação, professora Maria José Maia.

Participaram da mesa de abertura o secretário de Governo Emir Aguiar, representante da Policia Rodoviária Federal, Edioberto Sá de Oliveira, diretora do Sest/Senat, Suzy Chagas, o diretor da 1ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran/Detran-PA) Edney Pimentel, o coordenador do Samu, enfermeiro Joziel Colares, e o presidente da Associação de Moradores do bairro Nova República, Manoel Pereira.

Após a cerimônia, foi realizada uma blitz educativa com os agentes da SMT, PRF e Detran, na Avenida Tancredo Neves, principal via de acesso aos bairros da Zona Sul (Nova República, Santo André, São Francisco, Matinha, Ipanema, Cambuquira, Mararu, Vitória Régia e Vigia), que recebeu revitalização da sinalização em frente à Escola Princesa Izabel.

Imagens: Agência Santarém