Trânsito está complicado na BR-316 com a saída para o feriadão

A pista do sentido Belém-interior da Rodovia BR-316, altura do Km 19, em Benevides, na Grande Belém, foi liberada ontem conforme previsão do DNIT. Entretanto, o tráfego de veículos continua bastante lento a partir do Entroncamento, em razão do grande número de carros que seguem para os balneários e cidades do interior do Estado devido ao feriadão de Corpus Christi, que se celebra nessa quinta-feira, 16, mas que será prolongado com a decretação de ponto facultativo nas autarquias do governo Estadual e municipal.

O tráfego de carros deixando a capital foi intenso nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, mas agentes do Departamento Estadual de Trânsito – Detran e da Polícia Rodoviária Federal apostam que a situação tende a se agravar a partir das 16/17h, horário que muita gente já largou serviço e começa a debanda para aproveitar os quatro dias fora de Belém.

Segundo as autoridades de trânsito, os engarrafamentos ocorrem devido ao grande número de veículos deixando a cidade, o que sempre acontece aos fins de semana, veraneio e temporadas como no caso de hoje. Depois da saída de Marituba, em geral, o tráfego flui com mais rapidez. A PRF e o Detran já realizam a Operação Corpus Christi, que objetiva prevenir contra acidentes e direção imprudente nas estradas paraenses. A operação, que comçou hoje, deve se estender até o final da manhã da próxima segunda-feira, 20. Veículos serão fiscalizados aleatoriamente ou quando houve suspeita quanto à condução dos carros etc.

Também serão feitos testes de bafômetro, fiscalização de documentos etc.

De acordo com balanço da PRF, até o momento, só foi registrado um acidente, ocorrido na tarde de ontem, quando uma pessoa do sexo feminino caiu de uma motocicleta entre Marituba e Benevides e acabou sendo colhida por um carro pesado, morrendo na hora. Entretanto, quando ocorreu o acidente, ainda não era considerada saída de Belém em função do feriadão que começa amanhã.

