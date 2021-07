Trânsito intenso e lentidão marcam saída de Belém para o interior do Pará

O trânsito na saída de Belém para o interior do estado está intenso pela rodovia BR-316 desde às 16h. Os pontos de lentidão vão do KM 3 ao 14. O fluxo também é alto na avenida Independência.

Os primeiros 18 quilômetros da BR são de responsabilidade do Departamento de Trânsito do Estado (Detran-PA). De acordo com último boletim do órgão, foram registrados quatro acidentes durante o dia, um deles com óbito. A previsão é que o fluxo continue lento até às 22h.

À tarde também houve pontos de lentidão em vários trechos. Um deles foi entre os quilômetros 5 e 7, em Ananindeua.

Somado à grande quantidade de carros saindo da capital, ainda tem as obras do BRT Metropolitano, que obrigam o estreitamento da pista em alguns trechos.

Mais um fim de semana de julho tem movimentação de Belém para o interior do Pará

Uma operação foi iniciada no período com 281 agentes de fiscalização, distribuídos por vinte municípios.

Na volta, será feita inversão de fluxo em Marituba, do KM 9 ao KM 12. São cerca de 300 policiais em escala de revezamento, com utilização de radares, bafômetros, motocicletas e viaturas em ronda.

Entre 1º e 8 de julho, foram registrados 22 acidentes e cinco mortes, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Além de 105 multas emitidas por ultrapassagem em faixa contínua, 41 por falta de cinto de segurança.