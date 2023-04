Trânsito na BR-316 sofrerá mudança temporária a partir de terça-feira (25)

Na noite desta terça-feira (25) o trânsito no km cinco da Br-316 em Ananindeua, sofrerá desvio. O trecho da rodovia ficará temporariamente bloqueado por cerca de 200 metros, entre o terreno da antiga Arena Yamada e um posto de combustíveis.

Segundo o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM, a mudança ocorrerá por conta do inicio da construção de uma passarela do projeto do BRT Metropolitano.

Como ficará o Trânsito

O desvio será sentido de saída de Belém, e os veículos pegarão a pista, que será dividida em dois fluxos, no sentido de entrada na capital.

Na quarta-feira (26), as interferências serão no sentido de entrada em Belém. Na ocasião, o fluxo será o mesmo do primeiro dia, no sentido inverso.

O NGTM informou que os dois dias de montagem da travessia das passarelas contarão com o apoio da equipe do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) para orientar o trânsito.

Foto Ilustração Reprodução Ag.Pará